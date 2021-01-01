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Фреза фасонная прямая для выравнивая поверхности DJTOL NQD610

Фреза фасонная прямая для выравнивая поверхности DJTOL NQD610

Доступность: 33 шт
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Цена: 550 руб.
Бесплатная доставка
Во все города РФ при заказе от 7 000 руб.
Скидка
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
Информация на сайте о наличии товара актуальна. Это гарантирует Вам, что заказ будет отправлен в течение 1-3 дней.

Характеристики

Артикул NQD610
Производитель DJTOL
Серия N
Обрабатываемый материал Акрил (Оргстекло)/ ПВХ/ Поликарбонат/ Полистирол, ДСП/ МДФ/ ЛДСП, Древесина мягких/ твердых пород, Фанера
Тип инструмента Твердосплавная фреза
Кол-во режущих кромок двухзаходные
Геометрия Фасонная
Рабочий диаметр (D), мм 10
Рабочая высота (I), мм 10
Диаметр хвостовика (S), мм 6
Общая длина (L), мм 55