Фреза фасонная прямая для выравнивая поверхности DJTOL NQD610
Доступность: 33 шт
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Цена: 550 руб.
Во все города РФ при заказе от 7 000 руб.
5% при покупке от 10 шт. любых фрез
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
7% при покупке от 20 шт.
10% при покупке от 30 шт.
В наличии
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Характеристики
|Артикул
|NQD610
|Производитель
|DJTOL
|Серия
|N
|Обрабатываемый материал
|Акрил (Оргстекло)/ ПВХ/ Поликарбонат/ Полистирол, ДСП/ МДФ/ ЛДСП, Древесина мягких/ твердых пород, Фанера
|Тип инструмента
|Твердосплавная фреза
|Кол-во режущих кромок
|двухзаходные
|Геометрия
|Фасонная
|Рабочий диаметр (D), мм
|10
|Рабочая высота (I), мм
|10
|Диаметр хвостовика (S), мм
|6
|Общая длина (L), мм
|55